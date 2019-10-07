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Mumcu'dan Başkan Aksun'a ziyaret

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında kutlanacak "Amatör Spor Haftası" kapsamında milli sporcularla birlikte Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

07.10.2019 15:11Mumcu'dan Başkan Aksun'a ziyaret
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında kutlanacak "Amatör Spor Haftası" kapsamında milli sporcularla birlikte Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve sporcuların "Amatör Spor Haftasını" kutlayan Başkan Aksun, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Aksun, amatör sporlarla uğraşan gençlere iyi birer örnek olduklarını ifade ederek başarılarının devamını diledi.

Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Mumcu "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili Başkan Aksun'a bilgi verdi. - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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