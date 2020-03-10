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Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu

Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu Zonguldak'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti.

10.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:43
Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre yangın Terakki Mahallesi'ne bağlı Gümüşhane sokakta meydana geldi. İddiaya göre Temel Çelik ve Naciye Çelik çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin üzerine mum yaktı. Çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik ve Naciye Çelik isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Yaşlı çiftin Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren ev sahibi Davut Mutlu, "Ben ev sahibinin oğluyum. Sabah annem aradı alt katta yangın çıktı diye hemen buraya geldik. Sabah namazından sonra fark edilmiş. 112 ve itfaiye buradaydı cenazeler dışarı çıkartılmıştı. Savcı beyi beklediler olay yeri inceleme ekipleri içeride gerekli incelemeleri yaptı. Sonra cenazeler kaldırıldı. Çok üzüldük bizim 1 yıllık kiracımız demiyorum aile dostumuzdu Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Terakki Mahallesi, Gümüşhane, Zonguldak, 3. Sayfa
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