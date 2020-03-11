Mumdan çıkan yangında ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta dün sabaha karşı elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun çekyatın üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi.
11.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:02
Zonguldak 'ta dün sabaha karşı elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun çekyatın üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi.
İddialara göre olay, dün sabaha karşı Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta yaşandı. Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Yanan mum çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıkarken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan, itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, çiftin Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapıldı. Bugün sabah saatlerinde morgdan cenazeleri alınan çift için cenaze töreni düzenlendi. Çiftin evinin önünde helallik alınmasının ardından cenazeleri Hz. Ali Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çift toprağa verildi. - ZONGULDAK
İddialara göre olay, dün sabaha karşı Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta yaşandı. Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Yanan mum çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıkarken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan, itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, çiftin Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapıldı. Bugün sabah saatlerinde morgdan cenazeleri alınan çift için cenaze töreni düzenlendi. Çiftin evinin önünde helallik alınmasının ardından cenazeleri Hz. Ali Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çift toprağa verildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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