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Mumdan çıkan yangında ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Mumdan çıkan yangında ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ta dün sabaha karşı elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun çekyatın üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi.

11.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:39
Mumdan çıkan yangında ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta dün sabaha karşı elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun çekyatın üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi.
İddialara göre olay dün sabaha karşı Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta yaşandı. Temel Çelik ve Naciye Çelik çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Yanan mum çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik ve Naciye Çelik isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yaşlı çiftin Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapıldı. Bu gün sabah saatlerinde morgdan cenazeleri alınan yaşlı çift için cenaze töreni düzenlendi. Karı-koca çiftin evinin önünde helallik alınmasının ardından cenazeleri Hz. Ali Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mumdan çıkan yangında ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Terakki Mahallesi, Gümüşhane, Zonguldak, 3. Sayfa

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