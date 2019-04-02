Mümin İnan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Niğde belediye başkan adayı Mümin İnan oldu. İyi Parti adayı Mümin İnan, Niğde belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Niğde belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Niğde belediye başkan adayı Mümin İnan ile ilgili seçim sonuçları ve Niğde belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Niğde belediye başkan adayı Mümin İnan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Niğde belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Niğde aday yarışı ve Niğde seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Niğde Seçim Bilgileri

Niğde belediyesi için toplam sandık sayısının 287 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Niğde belediyesi için katılım oranının ise % 82,75 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Niğde toplam seçmen sayısının ise 93.626 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.475 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Niğde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mümin İnan, Niğde yarışında % 28,11 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mümin İnan toplamda 21.190 adet oy sayısına ulaştı.

Mümin İnan Kimdir?

Mümin İnan, 24 Mart 1958'de Niğde Aktaş Köyü'nde doğdu. Lise mezunu. Bahçeşehir Universitesi Siyaset Okulu'ndan sertifika aldı.

Köy Hizmetleri'nde işe başladı. Türk-İş'e bağlı Konya Yol-İş Şube'de iki dönem Mali Sekreterlik yaptı. İki dönem Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi. İnan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İyi Parti Niğde belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.