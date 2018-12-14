Mümin Sarıkaya 'Ben Yoruldum Hayat' Şarkısını Nasıl Yazdığını Anlattı

'Ben Yoruldum Hayat' türküsüyle gönüllerde tahta kuran Mümin Sarıkaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sarıkaya, ünlenmesinde büyük etkisi olan türküyü nasıl yazdığını da anlattı.

"DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAYAN İNSANLARA FARKLI BİR TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ŞARKIYI YAZDIM"

Sarıkaya, canlı yayında dillere destan olan türküsünün hikayesini şöyle anlattı: "Şarkının bu kadar dinleneceğini hiç düşünmemiştim. İnsanın hayatında yorgunluklar olur çileler olur. Bende 30 sene müziğe emek vermiş biriyim. Hayallerimiz isteklerimiz oluyor ama bazı şeyler hemen olmuyor demek ki hepsi toplanmış. Ben 9 Haziran doğumluyum, 8 Haziran'da gece sosyal medyadan doğum günü mesajları gelmeye başladı. Ama ben o gün şarkı yazabilecek psikolojideydim. Bende bu insanlara farklı bir teşekkür edeyim bir dörtlük yazayım dedim.

"FACEBOOK'A KOYDUM ONLARCA İNSAN PAYLAŞMAYA BAŞLADI"

Eve gittim, kalem kendi kendine yazmaya başladı 'ne oluyor dedim' 2-3 derken geldi o gün 4-5 yazabilirdim. Sabahta heyecanlandım arkadaşlarımı çağırdım hemen bir keman bir bağlama ne varsa gelin dedim. Sonra çaldık ama beğenmedim şarkıyı. O günde memleketimde İdil Biret'in piyano konseri vardı. Yozgat'ta çok güzel bir salonu vardı orada İdil Hanım'ı dinledik piyanosu falan vardı.

Bende 'acaba bana bu salonu verirler mi?' dedim. Sonra sağ olsunlar verdiler. Sonra bir arkadaşımdan rica ettim iki kamera alıp geldi. Sonra çaldık, söyledik Facebook'a koyduk. Her enter'a bastığımızda onlarca insan paylaştı."

ÖDÜL ALDI

Mümin Sarıkaya, 45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülünü aldı.