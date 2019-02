Mümsad Genel Koordinatörü Ebru Akdağ: Ambalajlı Gıda Güvenli Gıdadır

Kaynak: DHA

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel koordinatörü Ebru Akdağ , denetimleri yapılan, paketleme ve son kullanım tarihleri belli olan ambalajlı gıdaların güvenli gıda olduğunu söyledi.Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül ve Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde 'Sıkıcı Gerçekler Çekici Hurafelere Karşı' başlıklı seminer verdi. Seminerde Türkiye 'deki gıda sektörünü ele alan uzmanlar denetimler üzerinde durarak bilgi kirliliğine dikkat çekti.Bilimsellikten uzak, uzman olmayan kişilerin gıdalar üzerine bilgi kirliliği yarattığını aktaran Akdağ, "Türkiye'deki gıda denetimi birçok AB ülkesinden fazladır. Yıllar geçtikçe bakanlığın yaptığı denetim sayısı arttı. Aynı zamanda bilimsel gerçekler ışığında gıda sektörü sağlıklı ve güvenilir gıdaların üretimi konusunda birçok yönden öncü bir ülkeyiz" dedi.Ebru Akdağ, gıdalar hakkındaki uzman kişilerin Gıda Mühendisleri ve Diyetisyenler olduğunu söyledi ve bu iki meslek grubunun birbirini tamamlayarak doğru bilgileri aktarmaları gerektiğinden bahsetti. Bununla birlikte aşçılar ve gastronomi uzmanlarına da büyük görev düştüğünü hepimizin aynı gemide olduğumuzu ve yanlış bilgilere karşı her zaman bilimin yanında yer alınması gerektiğini vurguladı."AMBALAJLI GIDA GÜVENİLİR GIDADIR"Gıda sektörüne yönelik ortaya atılan bilgilerin son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyen Akdağ, "Ambalajlı gıda güvenilir gıdadır. Denetimleri yapılan, üretim, paketleme ve son tüketim tarihi belli olan ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ambalaj dışında satılan hiçbir ürünün soframıza hangi aşamalardan geçilerek gelindiği bilinmiyor. Ben bir tüketici ve gıda mühendisi olarak paketli olmayan hiçbir ürünü satın almam, nasıl üretildiğini bildiğim için paketli olan gıdaları tercih ederim. Bunun yanında paketli olan her gıdanın güvenilir değildir, denetimden sıyrılabilen merdiven altı işletmelere de dikkat edilmesi gerekiyor. Her zaman güvenilir markaların tercih edilmesi lazım" diye konuştu."TRANS YAĞDA AB LİMİTLERİNİN ALTINDA ÜRETİM YAPIYORUZ"Trans yağların margarinlerde azaltılması ile ilgili çalışmaların 2000'lerde başladığını belirten Metin Yurdagül, margarin üretiminde Türkiye'nin trans yağ problemini Avrupa ve Amerika 'dan çok daha önce çözdüğünü ve 2007 yılından itibaren trans yağsız döneme geçildiğini ifade etti. Yurdagül aynı zamanda margarinlerin kolesterol ile birlikte anıldığını ve bitkisel yağlardan elde edilen margarinlerde kolesterol bulunmasının mümkün olmadığına da değindi. Bilimin sürekli değişen ve gelişen özelliğinden dolayı MÜMSAD olarak her zaman bilimsel veriler ışığında gelişmeleri takip ederek görüş bildirdiklerini belirten Yurdagül, var olan bilgi kirliliğini önlemenin en önemli yolunun bilimin ışığında elde edilen bilgileri paylaşmak olduğuna dikkat çekti."POŞET ÇAYLAR AKTARLARDA SATILAN ÇAYLARDAN DAHA GÜVENİLİR"Poşet çaylar konusuna da değinen Metin Yurdagül, "Aktarlarda satılan çayların daha sağlıklı olduğu konusunda yanlış bir algı var, özellikle poşet çayların poşetlerinin kanser yaptığı iddiası nedeniyle sağlıksız bulunuyor, halbuki çay poşetleri muz ağaçlarının liflerinden elde edilen doğal bir materyaldir" ifadelerini kullandı. - İstanbul