Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!

Mumya filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA CEKETİ FİLMİNİN ÖZETİ

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.

MUMYA CEKETİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alex Kurtzman

Oyuncular: Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Haziran 2017 Cuma

Senaryo: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie

Yapımcı Firma: Sean Daniel Company

Yapım Ülkesi: ABD