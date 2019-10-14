Münbiç nerede? Kobani nerede? Münbiç ve Kobani'de son durum ne?

Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt verdi: Münbiç kararımızı uygulama aşamasındayız. Yaşanan gelişmeler sonrası Münbiç nerede, Kobani nerede sorularını akıllara getirirken Münbiç ve Kobani'de son durum ne konusu da merak edildi. İşte detaylar.

MÜNBİÇ NEREDE?

Barış Pınarı Operasyonu'nda sık sık akıllara gelen Münbiç nerede sorusuna harita üzerinden cevap bulabilirsiniz. Güney sınırımıza oldukça yakın bir konumda bulunan Münbiç karayolu ile:

Gaziantep'e175 km, yaklaşık 3 saat 30 dakika

Kilis'e120 km, 2 saat 50 dakika

Şanlıurfa'ya170 km, yaklaşık 3 saatlik mesafededir.

Münbiç nerede

KOBANİ NEREDE?

Barış Pınarı Operasyonu'nda sık sık gündeme gelen bir başka soru ise Kobani nerede sorusudur. Güney sınırımıza oldukça yakın bir konumda bulunan Kobani karayolu ile:

Gaziantep'e271 km, yaklaşık 3 saat 30 dakika

Kilis'e178 km, yaklaşık 3 saat 45 dakika

Şanlıurfa'ya127 km, yaklaşık 2 saatlik mesafededir.

Kobani nerede

48 SAAT İÇİNDE MÜNBİÇ VE KOBANİ'YE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edildi.

Reuters ajansı, Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun "Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Münbiç'e girecek" dediğini aktardı. Bu iki bölge YPG'li teröristlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunuyor ve Türkiye'nin ilan ettiği güvenli bölgede kalıyor.

MÜNBİÇ VE KOBANİ'NİN ÖNEMİ NE?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

MÜNBİÇ VE KOBANİ'DE SON DURUM NE?

Esad'a bağlı Suriye ordusunun teröristlere destek vermek için Kobani'ye ve Münbiç'e gireceği iddia edildi. Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edildi.



Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bir çok dedikodular var. Büyükelçilik vasıtasıyla bunun yanında Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda kararımızı kararımızı uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı. Seneyi devirdi, Münbiç boşaltılmadı." dedi.