09 Mart 2019, 21:26
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Münbiç'te Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Münbiç ilçesinin batısında terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Münbiç ilçesinin batısında terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 sivil yaralandı. Münbiç'in batısında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı'nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK'nın kontrol noktası yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. 7 sivilin yaralandığı saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan Münbiç, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

(Hamad Alnajjar/İHA) PKK, Münbiç, Güncel
Kaynak: İHA