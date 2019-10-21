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Münbiç'te halk YPG/PKK ve Esed rejiminin varlığını protesto etti

Münbiç'te halk, Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun sağlaması için protesto amaçlı kepenk indirdi.

21.10.2019 13:00Münbiç'te halk YPG/PKK ve Esed rejiminin varlığını protesto etti
Münbiç'te halk, Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun sağlaması için protesto amaçlı kepenk indirdi.
YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esed rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinde esnaflar, bu sabah protesto amacıyla dükkanlarını açmadı.
Ancak YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin çıkmasını, ilçenin YPG/PKK'lılardan temizlenmesini ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde olmasını isteyen esnafları fişlemeye başladı.
İsimlerinin teröristler tarafından kayda alınması üzerine korkan halk, dükkanlarını açmak zorunda kaldı.
Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, dün Münbiç için düzenledikleri toplantıda da aynı çağrıyı yapmış, ilçenin askeri muhaliflerin kontrolüne girmesini istediklerini duyurmuştu.
Fırat nehrinin batısındaki Münbiç ilçesi Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Türkiye ve ABD, geçen sene teröristlerin ilçeyi terk etmesi için bir mutabakata varmış ancak çekilme gerçekleşmemişti.

Münbiç, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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