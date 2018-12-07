Münbiç'te Yıl Sonuna Kadar Somut İlerleme Sağlanacak

07 Aralık 2018 Cuma 17:28



07 Aralık 2018 Cuma 17:28

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu'nun 3'üncü toplantısına ilişkin, "Her iki taraf, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele etme kararlılıklarını teyit etmiştir. Taraflar, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" açıklamasını yaptı.Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu'nun 3'üncü toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yüksek düzeyli yetkililer, Suriye'de istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin görüşmelere devam etmek üzere bir araya geldi. Toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit ettiği ve Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması sürecinde sürdürülebilir ve geri döndürülemez ilerleme sağlanmasının öneminin altının çizildiği belirtildi."Münbiç'teki faaliyetleri hızlandırma"Muhtaç durumdaki Suriyelilere insani yardım sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerinin yinelendiği ifade edilerek, her iki ülkenin bu bağlamda önemli çabalar gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, "Her iki taraf, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele etme kararlılıklarını teyit etmiştir. Taraflar, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir. Münbiç Yol Haritası'nda belirtilen diğer alanlara ilişkin müşterek planlama konusunda çalışmayı sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve ABD, müttefik olarak birbirlerine karşı yükümlülüklerine uygun şekilde her iki ülkenin güvenlik kaygılarını etkin biçimde ele alma taahhüdünü paylaşmakta ve Suriye'de devam eden krize ilişkin olarak karşılıklı menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme sağlamayı sürdürmeyi arzu etmektedir" denildi.Tarafların Suriye konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada, Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu'nun müteakip toplantısının en geç Şubat 2019'a kadar Washington'da toplanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. - ANKARA