Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve ABD
Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç
'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan bilgilendirmede, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye
ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
TSK,Amerika Birleşik Devletleri,Münbiç
02 Aralık 2018 Pazar 15:00