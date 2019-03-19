Münbiç'ten Cerablus'a Bombalı Araçla Saldırı: 1 Ölü

Kaynak: AA

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine kaçak yolla giren bombalı araçla saldırı düzenlendi.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinin 20 kilometre güneyindeki Halvanci köyü girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla Cerablus ilçe sınırına giren araç, güvenli bölgeye çekilişi sırasında infilak ettirildi. Saldırı sonucu ÖSO mensubu bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, bombalı saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Terör saldırılarının hedefi olan Cerablus ilçesinde 3 Mart'ta bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.