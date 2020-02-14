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Münih'te Çavuşoğlu - Lavrov zirvesi gerçekleşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Pazar günü Münih'te görüşecek.

14.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:31Münih'te Çavuşoğlu - Lavrov zirvesi gerçekleşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Pazar günü 'te görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pazar günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek olan Münih Güvenlik Konferansının Dışişleri Bakanları Toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Görüşmede rejimin İdlib saldırıları, Soçi ve Astana görüşmelerinin yanı sıra Libya konularının ele alınması bekleniyor.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Münih, Güncel

Kaynak: İHA

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