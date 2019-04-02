Münir Ünveren Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA AKÖREN belediye başkan adayı olan Münir Ünveren isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA AKÖREN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Münir Ünveren isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA AKÖREN adayı Münir Ünveren kimdir? BTP KONYA AKÖREN adayı Münir Ünveren yüzde kaç oy aldı?

Münir Ünveren Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA AKÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Münir Ünveren AKÖREN ilçesinde % 1,11 oranında oy almıştır. AKÖREN ilçesinde % 1,11 oranında oy olan Münir Ünveren adlı BTP adayı toplamda 43 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA AKÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.