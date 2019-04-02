Münür Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BİLECİK OSMANELİ belediye başkan adayı olan Münür Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK OSMANELİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Münür Şahin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BİLECİK OSMANELİ adayı Münür Şahin kimdir? Bağımsız BİLECİK OSMANELİ adayı Münür Şahin yüzde kaç oy aldı?

Münür Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BİLECİK OSMANELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Münür Şahin OSMANELİ ilçesinde % 37,62 oranında oy almıştır. OSMANELİ ilçesinde % 37,62 oranında oy olan Münür Şahin adlı Bağımsız adayı toplamda 3.578 adet oy sayısına ulaştı.

Münür Şahin Kimdir?

1956 yılı Osmaneli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Osmaneli'de, liseyi Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi fen bölümünde tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu ve bölümünü birincilikle bitirdi. Yine aynı üniversitede Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

1976 yılından bu yana iş hayatının içerisinde bulunan Münür ŞAHİN, 21 yıl Koç grubunda üst düzey yöneticilik yaptı. 2001 yılında kendi işini kurmak üzere emekli oldu ve Bilecik'te tek Yeminli Mali Müşavir olarak iş hayatına devam etti. Uluslararası bağımsız denetim yetkisine sahip olan Münür ŞAHİN, Bilecik'te Organize Sanayi Bölgelerinin ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumlar vergisinin ilk sırasında yer alan şirketlerin denetim ve danışmanlığını yaptı. Gelir vergisi sıralamalarında her dönemde üst sıralarda yer aldı.

İş hayatının yanı sıra spor faaliyetleri ile de yakından ilgilendi. Uzun yıllar Osmanelispor, Söğütspor, Bilecik İl Karması ve Üniversite takımında aktif olarak futbol oynadı. Osmanelispor'da dokuz yıl kulüp başkanlığı yaptı ve başkanlığı döneminde Osmanelispor'a sekiz yıl şampiyonluk yaşattı. Osmaneli Gençlerbirlği Kulübü ile birlikte ilçede halı saha, idari bina, lokal, çay bahçeleri, saha çimlendirme ve aydınlatma gibi faaliyetler için finansman sağladı. Futbolun yanında tenise de özel bir ilgi duydu.

İşi gereği İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Vatikan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulundu. Ayrıca üniversiteler ile her zaman işbirliği içinde bulundu.

30.03.2014 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Münür ŞAHİN evli ve bir çocuk babasıdır.

Münir Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı oldu.

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