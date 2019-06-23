23.06.2019 18:27
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Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı 'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.
Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi 'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam etti.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) müdürlükleri görevlileri, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan ekipler, Eroğlu'nun bulunması için arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, seyir halindeki yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşılan Eroğlu'nun bulunması amacıyla, debisi yüksek çaydaki kayaların altında ve kıyıdaki ağaç diplerinde arama tarama çalışması yapıyor.
Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan 'ın da kentte gelen ekiplerle beraber belirlenen noktalara dalış gerçekleştirdiği aramalarda Eroğlu'na halen ulaşılamadı.Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
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