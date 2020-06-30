Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ticari taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

30.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:32
Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ticari taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Ovacık istikametine giden Müslüm Çelik yönetimindeki 62 T 0756 ticari taksi, Munzur Vadisi Venk Köprüsü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle Munzur Çayı'nda düştü.
Akarsuda yaklaşık 300 metre sürüklenen taksiden sürücü Çelik, kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı.
Kazanın jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı.
Munzur Çayı'ndan karşı kıyıya geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ve AFAD ekibi, araçta yaptığı incelemede araç içinde kimsenin olmadığını tespit etti.
Sudaki araç, bölgeye çağrılan kurtarıcı yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Sürücü Müslüm Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Munzur Çayı’na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Müslüm Çelik, Munzur Çayı, Tunceli, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: Karabük'te FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturmada 4 gözaltı - Haber 19:37: Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri yoğunlaştırılacak - Haber 19:33: Özbekistan'dan Türk kuyumculara "iş birliği" çağrısı - Haber 19:31: Son dakika haberi: Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi video konferans yöntemiyle yapılacak - Haber 19:25: ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a silah ambargosunu uzatma çağrısı - Haber 19:16: Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:16: Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti - Haberler 22:48: Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu - Spor