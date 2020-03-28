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Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

28.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:52
Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Dün Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan dalgıçlar, bugün de iki ekip halinde çalışmalarına başladı.

Bir ekip Barge mevkisinden itibaren Munzur Çayı'nda, ikinci ekip de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında arama çalışması yürütüyor.
JÖH timleri, AFAD ekipleri ve gönüllüleri Munzur Çayı kıyılarında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Tunceli, Güncel

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