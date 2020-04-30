Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Güneş için tören düzenlendi

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için tören düzenlendi.

30.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:24
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için tören düzenlendi.
JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen ve 44 gün sonra dün, Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşılan Güneş için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi.
Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşının, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.
Törene, şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve Mehmet Güneş ile Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile mesai arkadaşları katıldı.
Tören sonrası arama kurtarma personeliyle bir araya gelen baba Güneş, 44 gün aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.
Öte yandan, Uzman Çavuş Güneş'in önce 2008 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi.
Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.
Olay
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu. Munzur Çayı’nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Güneş için tören düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İstanbul’da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran’da 6 eyaleti daha istila etti Haberler
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Ramazan Bayramı’nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs’ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan’ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Güneş için tören düzenlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Başkan Tok: " 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı" - Haber 12:54: Sahte dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza - Haber 12:54: Edirne'den kısa kısa - Haber 12:54: Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm - Haber 12:54: Türk Konseyi ülkeleri, kesintisiz ulaştırma için çabaları artıracak - Haber 12:47: Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin - Haberler 12:09: Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak - Haber 11:25: Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek - Haber 11:03: İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı - Haberler 10:34: Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti - Haber