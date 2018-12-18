Munzur Çayı'nın Çakıl Taşları Tuvali Oldu

Kaynak: AA

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da pastane işletmecisi Selçuk Şamlıoğulları'nın Munzur Çayı kenarından toplayıp tuval olarak kullandığı çakıl taşları üzerine yağlı boyalarla yaptığı tablolar beğeni topluyor.Yağlı boya bir manzara tablosunda yer alabilecek bütün detayları 2,5-5 santimetre çapındaki çakıl taşları üzerine en ince ayrıntısına kadar ustalıkla resmeden 48 yaşındaki Şamlıoğulları'nın kendine has yöntemlerle yaptığı çalışmaları görenlerin dikkatini çekiyor.İşletmeciliğini yaptığı pastanede bir yandan müşterileriyle ilgilenen Şamlıoğulları, boş zamanlarında ise çakıl taşları üzerine resim çalışmaları gerçekleştiriyor.Şamlıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resme ilgisinin ortaokul yıllarında başladığını, tuval üzerine yaptığı yağlı boya tabloların öğretmenleri tarafından çok beğenildiğini belirtti.Çakıl taşı üzerine resim yapma fikrinin ise Antalya'da üniversitede okuduğu yıllarda ortaya çıktığını anlatan Şamlıoğulları, "Öğrenciyim zaten, paraya da ihtiyacım vardı. Sonra bir gün deniz kenarında dolaşırken çakıl taşları dikkatimi çekti. Bunların üzerine resim yapabilir miyim, para kazanabilir miyim? diye düşündüm. Denemek için birkaç tane taş aldım, bir tanesinin eve gelir gelmez kırtasiyeden aldığım en ucuz yağlı boyalardan üzerine resim yapmaya başladım." diye konuştu.Şamlıoğulları, çakıl taşları üzerine yaptığı ilk resimleri dahi insanların çok beğendiğini, bir anda çevresindekilerin dikkatini çekmeyi başardığını dile getirdi."Tutkuya dönüştü"Çakıl taşları üzerine yaptığı yağlı boya resimleri okul harçlığını çıkarmak için sokakta, alışveriş merkezlerinde ve turistik mekanlarda satmaya başladığını aktaran Şamlıoğulları, şunları kaydetti:"Para kazandıkça daha profesyonelleşmek ve bu işi daha da ileriye götürmek için uğraş verdim. Araştırarak, en iyi boya nasıl olur, taşın üzerine nasıl daha iyi sürebilirim diye kendimi geliştirdim. Zamanla sokak sergileri açmaya, insanların gözü önünde yapmaya başladım. Daha ince ayrıntıları mercek ya da gözlük kullanarak daha küçük yapmaya başladım. Para kazandıkça zaten öğrenciliğim bu şekilde hem daha rahat geçti, hem de resim sevgisi vardı, Allah vergisi bir yetenekle de buluşunca da çakıl taşı üzerine resim yapmak benim için tutkuya dönüştü."Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre turizm sektöründe çalıştığını ardından memleketine dönerek babasından kalan pastanenin başına geçtiğini aktaran Şamlıoğulları, çakıl taşı üzerine resim yapmaya burada da devam ettiğini belirtti.İhtiyaç duyduğu taşları ise zaman zaman gittiği Tunceli'de Munzur Çayı kenarından topladığını ifade eden Şamlıoğulları, "2009 dan beri Munzur Çayı'na gidip bu taşları orada dönem dönem toplayıp Elazığ'da resim yapmaya devam ediyorum. Yaptığım iş ekonomik bir kazanç olmaktan çıktı, insanların bunu sevmesi, beğenmesi benim için manevi bir doyum artık." dedi.10 gün sürüyorSelçuk Şamlıoğulları, çakıl taşları üzerine yağlı boya resim yapmanın oldukça zor ve emek isteyen bir sanat olduğuna dikkati çekti.Bu sanatı kendine has geliştirdiği yöntemler icra ettiğini aktaran Şamlıoğulları, "İnsanların üzerine basıp geçtiği taşlara resmen hayat veriyorum, el emeğimle göz nurum ile onlara değer katıyorum. Allah vergisi bir yetenek. Bir metrelik bir tabloyu düşünün, 10 santimetrelik bir taşın üzerine minyatürünü resmediyorsunuz. Çakıl taşını bir sanat eserine çeviriyorsunuz. Bunu yaparken özel malzemeler, yağlar kullanıyorsunuz. Bazen 10 gün ince ince dokuyarak bir tabloyu tamamlıyorum." ifadelerini kullandı.