Menü
Haberler ›› Güncel ››Munzur'da kardelenler çiçek açtı - Güncel

Munzur'da kardelenler çiçek açtı

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.

15.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:27
Munzur'da kardelenler çiçek açtı
Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.

Baharın müjdecisi olan ve Nisan ayının başlarında çiçek açan kardelenler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Tunceli, Munzur, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti