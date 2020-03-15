Munzur'da kardelenler çiçek açtı
Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.
15.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:27
Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.
Baharın müjdecisi olan ve Nisan ayının başlarında çiçek açan kardelenler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi. - ERZİNCAN
Baharın müjdecisi olan ve Nisan ayının başlarında çiçek açan kardelenler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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