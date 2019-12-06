Haberler » Güncel » Munzur'da kış güzelliği - Haber

Munzur'da kış güzelliği

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3300 metre yükseklikteki Munzur Dağlarında kar yağışının ardından kış güzelliği doyumsuz görsellik oluşturdu.

06.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:42Munzur'da kış güzelliği
ile arasında yer alan 3300 metre yükseklikteki Dağlarında kar yağışının ardından kış güzelliği doyumsuz görsellik oluşturdu.

Yaz aylarında tertemiz suların aktığı dereleri, buzul gölleri ve yeşilin onlarca tonuna bürünen çayırlarıyla saklı güzelliği sahip Munzur Dağları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Erzincan'dan doğa yürüyüşü için Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden uzun süre seyri güzelliği izledi. Doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkat çeken Munzur Dağlarının yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bıraktığını söyledi. - ERZİNCAN

Erzincan, Tunceli, Munzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:08 Kırsaldaki öğrencinin mektubuna İl Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı - Haber
11:08 Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı - Haber
11:08 "Şalvarlı ressam" - Haber
11:07 Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:13:44