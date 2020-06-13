Munzur Dağları'nda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

13.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:02
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Ovacık'ta, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri, Munzur Dağları arasındaki Kırkmerdiven Vadisi'nde beslenirken kameralarca kayda alındı.
Dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadide, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban ve dağ keçileri, izlendiklerini fark edince yükseklere doğru tırmanarak gözden kayboldu.
Doğasever Taner Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.
Yaban ve dağ keçileriyle karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Derman, "Onları yakından görmek bende çok farklı bir heyecan yarattı. Çok güzel hayvanlar. Bu hayvanlara kimsenin zarar vermemesi ve koruması gerekiyor. Doğamız onların varlığıyla güzelleşiyor." dedi. Munzur Dağları’nda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Ovacık, Munzur, Yaban, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
HDP’nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ’a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin’de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Haberler››Güncel››Munzur Dağları'nda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına ilk tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber 14:29: Son dakika haber! İSTANBUL'DAKİ KÜRTAJ ŞOKU... ŞİKAYETÇİ OLDULAR YAŞADIKLARINI ANLATTILAR - Haber 14:29: Elazığ'da yılanların dansı görüntülendi - Haber 14:29: Engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri toplantı yapıldı - Haber 14:29: Vali Varol'a veda ziyaretleri - Haber 13:35: HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı - Haber 12:49: Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi - Haber 11:40: Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı - Haberler 20:16: Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı - Haberler