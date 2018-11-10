Munzur Gözeleri Her Mevsim Ayrı Güzel

Erzurum
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur
Gözeleri, sonbaharda ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Tunceli
kent merkezine 80, Ovacık
ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alan Munzur Gözeleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
El değmemiş doğasıyla dört mevsim ilgi gören Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve sonbaharla yere dökülen sarı yaprakları ile göz kamaştırıyor.
Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden biri olan Munzur Gözelerinin, efsaneye göre Munzur isimli bir çobanın elinde tuttuğu kovadaki sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığı naklediliyor.
Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul eden Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi
Milli Parkı'na da hayat veriyor.
Doğa fotoğrafçısı Ayhan Demir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur Gözelerinin bölge için en büyük zenginliklerden biri olduğunu söyledi.
Munzur Gözelerindeki kaya oyuklarından çıkan suların ilgi çekici olduğunu aktaran Demir, "Munzur Gözeleri, yağmur suları ve Munzur Dağları zirvesindeki karlarla besleniyor. Yılın her mevsimi Munzur Gözelerinin suları şırıl şırıl akar. Bu alan, ağaçları, şelaleleri ve gölleriyle güzellik arz ediyor. Aleviler tarafından kutsal kabul edilen ve korunan bir mekandır." dedi.
Munzur Gözelerinde, sonbahar hüznünün hakim olduğunu ifade eden Demir, "Burası şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyen insanların gelebileceği bir yer. İnsan bedenini dinlendiren bir atmosfer var. Ben de Munzur Gözelerini fotoğraflamak için buradayım. Eşsiz görseller sunuyor. Manzarası çok hoş. Yapraklar sararmış. Suyun sesi kulağa ninni gibi geliyor. Çok güzel. Her yıl burayı ziyaret ediyorum. Doğası bana kucak açıyor." diye konuştu.
Ovacık,Tunceli,Erzurum,Munzur
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26