Munzur Gözeleri'nin eşsiz güzelliği

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle göz kamaştırıyor.Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.Dört mevsim el değmemiş doğası ve dokusuyla ayrı güzelliğe bürünen Munzur Gözeleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.Karların erimeleri dolayısıyla şu sıralar su kaynaklarının seviyesinde artış yaşanan Munzur Gözeleri, yemyeşil doğası ve çevresinde bulunan çiçeklerle fotoğrafçı ve doğa tutkunları için de doyumsuz manzaralar sunuyor.Gün boyu Munzur Gözeleri'nde vakit geçirmek isteyenler, yöresel tatları tadarak, fotoğraf ve video çekip piknik yapıyor.Doğal güzelliğiyle görsel şölen sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden Munzur Gözeleri'nin efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığı anlatılıyor.Ziyaretçilerden Ayhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur Gözeleri'nin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.Demir, İstanbul'daki şehir yaşantısının bunaltıcılığından kurtulmak için Ovacık'a geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Tatil zamanlarımda sürekli Munzur Gözeleri'ni ve çevresindeki doğal güzellikleri görmeye gelirim. Bu kent benim için çok özeldir. Burayı tercih etmemdeki sebep de havası ve suyunun çok güzel olmasıdır. Aynı zamanda burası turizm açısından da gözde bir yer. Tabii bu açıdan dolayıda korunması gerekiyor. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim ama bu güzellikleri koruyup temiz tutmaları gerekiyor."