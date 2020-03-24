Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları 8'inci günde

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları 8'inci günde de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sualtı arama kurtarma timini de arama çalışmalarına katılması için görevlendirildiğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Munzur Nehri'nde sulara kapılarak kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneşi'i arama çalışmaları Ankara, Diyarbakır ve Van il jandarma komutanlığına bağlı JAK timleri ile Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polisleri, Tunceli AFAD görevlileri ve gönüllü ekiplerle 8'inci günde de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma timinin de arama çalışmalarına katıldığını açıkladı. Sualtı arama kurtarma timleri, Munzur Nehri'nin döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak su altında arama yaparken, diğer ekip ise 2 robot kamerayla su altını izledi.

Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için bugün sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlarla su içinde ve kıyıda arama çalışmalarını devam ettirdi. Şu ana kadarki çalışmalarda kayıp uzman çavuşun izine rastlanmadı.

BABASI ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.

GÜLİSTAN DOKU İÇİN DE ARAMALAR TEKRAR BAŞLATILDI

Tunceli'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına katılan ekiplerin,17 Mart günü Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için görevlendirilmesi nedeniyle Doku için arama çalışmalarına ara verilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin bugün Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına katılmasıyla, 80 gündür kayıp olan Gülistan Doku içinde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

'DOKU VE GÜNEŞ İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 80 gündür kaybolan Gülistan Doku ve 8 gün önce kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmaları için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Vali Sonel, "Tunceli'de 80 gün önce kaybolan üniversite öğrencimiz Gülistan Doku kardeşimiz ile yine Munzur Nehri'nde 8 gün önce sulara kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş kardeşimizi ilk günden bu yana devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek arıyoruz. Gerek jandarma ekiplerimiz gerek emniyet, gerek AFAD ekiplerimiz, gönüllü vatandaşlarımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri hep birlikte çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Her 2 kardeşimizin aileleri de hem tarafımdan hem de diğer yetkililerimiz tarafından arama çalışmaları ile ilgili bilgilendiriliyor. Hem Gülistan Doku hem Yılmaz Güneş kardeşimiz bulununcaya kadar arama çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi.

- Tunceli

Kaynak: DHA