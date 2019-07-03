Nehre düştü cesedi 19 gün sonra çalılara takılmış halde bulundu

Munzur Nehri'nde kaybolan Engin Eroğlu'ndan 19 gün sonra acı haber geldi. Bu sabah saatlerinde arama yapan bir grup, Aşağı Torunoba köyü yakınlarında suyun dibinde Eroğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik şeridine aldıktan sonra, AFAD ile İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerin bünyesindeki su altı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'nde Engin Eroğlu'nun cesedini suyun içindeki çalılıklara takılmış halde buldu.

Ovacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Engin Eroğlu'nun sudan çıkarılan cenazesi ön otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ovacık Devlet Hastanesi'nde ön otopsinin ardından Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Engin Eroğlu'nun cansız bedeninin Munzur Nehri'nde çıkarıldığı sırda yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan sağlık görevlileri, fenalaşan Engin Eroğlu'nun yakınlarına müdahalede bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından Engin Eroğlu, Ovacık ilçesindeki Yoncalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.