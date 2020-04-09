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Munzur'un dağlarında kar, ovalarında çiçekler var

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı Munzur Dağları ilgi çekici manzaralar sunuyor.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:31
Munzur'un dağlarında kar, ovalarında çiçekler var
Tunceli 'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı Munzur Dağları ilgi çekici manzaralar sunuyor.
Türkiye 'de kış mevsiminde en fazla kar yağışı görülen yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Aksu Deresi ve Kırkmerdiven Şelalesi'nin bulunduğu ilçede, karların eriyip doğanın canlanmasıyla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı Munzur Dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Çetin geçen kışın ardından besiciler de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Tunceli, Ovacık, Munzur, Kültür Sanat
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