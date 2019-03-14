Munzur Vadisi Her Mevsim Ayrı Güzel

Kaynak: AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, kanyonları ve yaban hayatı varlığı ile her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.Kış aylarında bembeyaz kar örtüsü altında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbahar mevsiminin yüzünü göstermesiyle karlar erimeye başladı.Yaban hayatı açısından zengin olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken milli parkta, şırıl şırıl akan dere ve şelaleler ile Munzur Çayı göz kamaştırıyor.İlkbahar çiçeklerinin de belirli alanlarda açmaya başladığı Munzur Vadisi, el değmemiş bakir doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.Doğa fotoğrafçısı Ayhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Ovacık ilçesine gezmeye geldiğini söyledi.Munzur Vadisi Mili Parkı'nın bölge için en büyük zenginliklerinden biri olduğunu ifade eden Demir, "Burada el değmemiş ve keşfedilmemiş bir doğa var. Yüksek kesimlerde kış mevsimi yaşanırken, alçak kesimlerde ilkbahar kendini gösteriyor. Karlar erimeye başlamış ve dereler ile şelaleler şırıl şırıl akıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyen insanların gelebileceği bir yer. Her mevsim çok güzel. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda sapsarı, kışın bembeyaz oluyor." dedi.Milli parkın özellikle yaban hayatı açısından da zengin olduğunu belirten Demir, "Burada nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri bulunuyor. Genellikle şu içmek için Tunceli-Ovacık karayoluna iniyorlar. Yaban keçilerinin dışında burada boz ayı, domuz, vaşak, kınalı keklik, su samuru gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.