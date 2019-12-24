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Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

24.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:40 Muradiye 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi
İl Komutanlığınca, ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Doğangün Mahallesi mevkiinde icra edilen devriye esnasında, şüphe üzerine bir minibüse "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayarak kaçan minibüs, yapılan takip neticesinde durduruldu. Minibüste yapılan aramada 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Muradiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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