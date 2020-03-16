Muradiye Ata Sokak'ta Kanalizasyon Hattı Yenilendi
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Ata Sokak'ta deforme olan kanalizasyon hattını değiştirerek, sorunlu atıksu altyapısını yeniledi.
16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:22
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşadığı altyapı sıkıntılarına müdahalelerini sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme işi gerçekleştirdi. Ata Sokak'ta eski atıksu altyapısı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli ekiplerce yenilendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Muradiye Mahallesi, Yunusemre, Güncel
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