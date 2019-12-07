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Muradiye Belediyesine kayyum atandı

Van'ın Muradiye Belediyesi Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, kayyum olarak atandı.

07.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:10Muradiye Belediyesine kayyum atandı
'ın Belediyesi Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, kayyum olarak atandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Muradiye İlçesi Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6707 sayılı soruşturma dosyasının derdest olduğu, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1176 sayılı soruşturma dosyasının derdest olduğu, ayrıca adı geçenin hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 06.12.2019 tarihinde gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz ŞALAN, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak;

Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46 ncı maddeleri gereği Muradiye Kaymakamı Erkan Savar Muradiye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - VAN

Halkların Demokratik Partisi, Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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