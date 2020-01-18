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Muradiye'de '1 Ünite Kan, 3 Can' kampanyası

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından '1 Ünite Kan, 3 Can' programı kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

18.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:20Muradiye'de '1 Ünite Kan, 3 Can' kampanyası
VAN (İHA) – 'ın ilçesinde tarafından '1 Ünite Kan, 3 Can' programı kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde Kızılay Muradiye Şubesi tarafından organize edilen kan bağışı programına İlçe Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, Ünseli Jandarma Komutanı Cem Yılmaz, mahalle halkı ve askerler katıldı. Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, '1 Ünite Kan, 3 Can' programı düzenlediklerini belirterek, "Kızılaya bağışlanan kan, en az 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Ülkemizde her yıl yüzlerce insanın hastalık ve kaza sonrasında kana ihtiyacı oluyor. Bunun için duyarlı vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmalarını arzuluyoruz. Vatandaşlarımıza kan verme alışkanlığı kazandırarak kana ihtiyacı olanlara da destek sağlamış olacağız. Bu anlamlı etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Erkan Savar başta olmak üzere İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Evren Kaptan, Ünseli Jandarma Komutanı Cem Yılmaz ve Ünseli halkımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kan bağışının ardından, katkılarından dolayı Mahalle Muhtarı Rıfat Bilici'ye teşekkür plaketi verildi. - VAN

Muradiye, Kızılay, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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