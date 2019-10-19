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Muradiye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

19.10.2019 16:42Muradiye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Van'ın Muradiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Kaymakamlık önündeki törende Atatürk Anıtı'na bırakılan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Muhtarlar Dernek Başkanı Savaş Ebrem, "Bu günün "muhtarlar günü" ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık müessesi Osmanlıdan Cumhuriyetimiz taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde aracı bir rol oynuyor, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Daha anlaşılır bir ifade ile Devlet Vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'muhtar, demokrasinin temel taşıdır'. Bu günü bizlere hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize gazi meclisimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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