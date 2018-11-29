Muradiye'de Arızalanan Su Şebekesi Onarıldı

Muradiye
ilçesinde arızalanan su şebekesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) ekipleri tarafından giderildi.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede üç mahallenin su ihtiyacını karşılayan su şebekesinin bozulması üzerine çalışma başlatan ekipler, kar yağışı ve zor arazi koşullarına rağmen arızanın yaşandığı bölgeye gitti.
Ekipler, yoğun bir çalışmanın ardından arızayı gidererek, mahallelere tekrar su sağladı.
Mahalle sakinleri yaptıkları onarım çalışmalarından dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür etti.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi,Muradiye
29 Kasım 2018 Perşembe 12:31