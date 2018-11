Muradiye'de Asker ve Koruculardan Kan Bağışı

23 Kasım 2018 Cuma 15:09



VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucuları, asker ve rütbeliler Kızılay'a kan bağışında bulundular.Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, periyodik faaliyetlerle Kızılay'a kan bağışında bulunarak ilçe halkının her konuda olduğu gibi kan bağışı konusunda da yanında olmaya devam ediyor. Bünyesinde 170 güvenlik korucusu bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan organizasyon ile Muradiye'de görev yapan güvenlik korucularının yoğun katılımı, 50 asker ve rütbeliler ile İlçe Jandarma Komutanlığı binasında Kızılay'a kan bağışı yapıldı. Vatan ve millet savunmasında önemli rol oynayan ve güvenlik güçlerinin yurt savunmasında ayrılmaz bir parçası olan güvenlik korucuları adına açıklamalarda bulunan Muradiye Korucular Başkanı Alaattin Sarı, kan verme konusundaki hassasiyete dikkat çekti. Kahraman, "İnsan olarak başımıza her an her şey gelebilir. Bazı durumlarda ihtiyaç duyulan kanın temini konusunda problemler yaşanabiliyor. Maalesef ülkemizde kan bağışı konusunda yeterli seviyede katılım olmuyor. Biz güvenlik korucuları da duyarlı birer vatandaş olarak bugün kan bağışında bulunduk. Zaman içerisinde periyodik faaliyetlerle tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımızın da Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını sağlayarak, bu konudaki eksikliği gidermeye çalışacağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli desteği de sağlayacağız. Bizler güvenlik korucuları olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için her daim görevimizin başında olduğumuz gibi, bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle de milletimize kan bağışında bulunarak geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız için canımızı, milletimiz için kanımızı vermeye hazırız" dedi.Van Kan Bağışı Merkez yetkilileri ise, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen kan verme faaliyeti için teşekkürlerini ileterek, "Her konuda ve her zaman bizlere destek olan jandarmamızdan ve kan bağışında bulunan güvenlik korucularımızdan Allah razı olsun. Bu davranışın tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandılar.Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, "Her daim bizimle birlikte olan ve bizimle aynı duyguları paylaşan güvenlik korucularımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - VAN