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Muradiye'de 'cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi verildi.

21.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:25Muradiye'de 'cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi
VAN (İHA) – 'ın ilçesinde 'cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi verildi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Biriminin öncülüğünde, Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Müftülüğünün destekleriyle Muradiye ilçesine bağlı mahallelerde 'kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler, cinsel istismar, mahremiyet, intihar, madde bağımlılığı ve aile içi iletişim' konularında eğitimler verilmeye devam ediliyor. Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi'nde yapılan eğitim; Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, İlçe Sağlık Müdürü Cumali Demirkol ve İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere tarafından verildi.

Eğitim sonunda vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - VAN

Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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