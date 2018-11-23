Muradiye'de Güvenlik Korucularından Kan Bağışı

23 Kasım 2018 Cuma 15:47



23 Kasım 2018 Cuma 15:47

Van'ın Muradiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucuları ve askerler Kızılay'a kan bağışında bulundu.Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan organizasyon ile ilçede görev yapan güvenlik korucuları, askerler ve rütbeli jandarma personeli mobil kan bağışı merkezine gelerek kan verdi.Dernek Başkanı Alaattin Sarı, yaptığı açıklamada, kan temini konusunda istenilen noktada olunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Biz güvenlik korucuları duyarlı birer vatandaş olarak bugün kan bağışında bulunduk. Zaman içerisinde periyodik faaliyetlerle tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımızın da Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını sağlayarak, bu konudaki eksikliği gidermeye çalışacağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli desteği de sağlayacağız. Bizler güvenlik korucuları olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için her daim görevimizin başında olduğumuz gibi, bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle de milletimize kan bağışında bulunarak geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız için canımızı, milletimiz için kanımızı vermeye hazırız."