Haberler» 3. Sayfa» Haber

Muradiye'de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom'a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

18.07.2019 15:53 Muradiye
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom'a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adnan Saka Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muradiye Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezindeki güvenlik kameraları ve Türk Telekom'a ait olan internet kablolarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan İ.K. ve V.Ç., çaldıkları malzemelerle bir inşaatta yakalandı. İ.K. ve V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - VAN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Muradiye, Van, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:30   Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
17:28   Büyükçekmece E-5'te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu
17:27   Kurtardığı mültecileri İtalya'ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı
17:26   Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
17:25   Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:22   17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş
17:17   Üsküdar'da taş yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi