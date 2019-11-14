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Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimince ilçedeki okul müdürleri, rehber öğretmen ve imamlara yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel istismar semineri verildi.

14.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:46Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Ek Hizmet Birimince ilçedeki okul müdürleri, rehber öğretmen ve imamlara yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel istismar semineri verildi.
İlçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki Kazım Kazımkarabekir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde Birim Sorumlusu Erkan Bayram, kadına şiddet ve nedenleri, şiddet türleri ve hukuki sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.
Seminerde, katılımcalara cinsel istismar ve buna neden olabilecek ipuçları, istismarın çocuklar üzerindeki etkileri, istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler ve istismarın uzun dönem etkileri de anlatıldı.
Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla seminer sona erdi.

Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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