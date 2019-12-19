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Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri düzenlendi.

19.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:12 Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri
VAN (İHA) – 'ın ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Erkan Savar'ın eşi Esma Savar'ın da katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi tarafından düzenlenen seminerin açılış konuşması, Kaymakam Erkan Savar'ın eşi Esma Savar tarafından yapıldı.

Daha sonra Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Erkan Bayram tarafından 'eğitimde şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye'de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar' hakkında bilgiler verildi. - VAN

Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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