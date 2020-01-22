Haberler » Güncel » Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Haber

Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Belediyesi personellerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.

22.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:05Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
VAN (İHA) – 'ın Belediyesi personellerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda belediye personellerine 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi. Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog Erkan Bayram tarafından; 'şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye'de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar' anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - VAN

Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:33  Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
20:30  "8. Anatomi Kış Günleri" düzenlendi
20:30  Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı
20:30  İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı
20:30  Rasulayn'da ders başı yapan öğrenciler, okullara dağıtılan sobalarla ısındı
22.01.2020 20:36:57