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Muradiye'de kış balıkçılığı

Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyündeki balıkçılar, kışın Bendimahi Çayı'nda balık avlayarak ailelerini geçindiriyor.

18.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:15
ilçesine bağlı Karahan köyündeki balıkçılar, kışın Bendimahi Çayı'nda balık avlayarak ailelerini geçindiriyor.
Yıllardır sandallarla balıkların bulunduğu alanlara giden balıkçılar, çeşitli yöntemlerle inci kefali ve aynalı sazan avlıyor.
Avladıkları balıkları şehir merkezi ve ilçede satan balıkçılar, kazandıkları parayla ailelerini geçindiriyor.
Balıkçılardan Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 ailenin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.
Kışın aynalı sazan, yasak dönemi bittiğinde de inci kefali avladıklarını anlatan Çelik, "Kışın sandallarla çayda balık avlıyoruz. Bendimahi Çayı'na ağlarımızı atıyoruz. Günlük rızkımız ne çıkmışsa ona göre geçimimizi sağlıyoruz. Yapacak bir işimiz yok. Yetkililerden buralara balık yumurtaları bırakmalarını istiyoruz. Çayda balık sayısı çok az." diye konuştu.
Muradiye'de kış balıkçılığı

Muradiye, Güncel

Kaynak: AA


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