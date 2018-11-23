Muradiye'de "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinlikleri

Muradiye
ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği düzenlendi. Merkez
Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Hz. Muhammed'in (SAV) hayatı anlatıldı.
Etkinlikte İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı maket gösterisi ilgiyle izlendi.
Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere
, programda hazreti peygamberin hayatına dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) tüm insanlığa olduğu gibi bize de örnek bir insandır. Düzenlenen etkinlikte hazırlanan görsellerle peygamberimizin hayatına dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.