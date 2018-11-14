Muradiye'de Minibüsün Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti

Van
'ın Muradiye
ilçesinde minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Görecek Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Fırat Şağbangül, Y.S.'nin kullandığı 04 P 3461 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Fırat Şağbangül'ün cansız bedeni Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın babası Mehmet Nezir
Şağbangül'ün İstanbul
'a çalışmaya gittiği öğrenilirken, anne Seher Şağbangül ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Jandarma
tarafından gözaltına alınan sürücünün sorgusu devam ediyor. - VAN
Van,Muradiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:27