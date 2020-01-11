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Muradiye'de odunluk yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:18Muradiye'de odunluk yangını
'ın ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'nde üzerinde meydana geldi. Bir evin odunluğunda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangının büyük olmasından dolayı olay yerine Çaldıran Gurup Amirliği ekipleri takviye olarak yönlendirildi. Her iki ekibin büyük çabası sonucu yangın 2.5 saatlik çalışma sonucu evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

Muradiye, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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