Muradiye'de Taziyeevi Açılışı

Muradiye
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel
, taziyeevi açılışına katıldı.
Kandahar Mahallesi Muhtarı Emin Bayacar, mahalle için gerekli olan taziyeevi yapımında emeği geçen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
315 metrekarede yapımı tamamlanan 500 kişi kapasiteli taziyeevinin açılışına Kaymakam Yücel, İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere
, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Harun Yücel,Muradiye
Kaynak: AA