Muradiye'de Yangın Tatbikatı

Muradiye
ilçesindeki bir okulda yangın tatbikatı yapıldı. Kazım Karabekir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve okuldaki öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye
amiri Cemil Yıldız
, öğrencilere yangın tüpünün nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, olası bir yangına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kazım Karabekir, İtfaiye, Muradiye, Güncel
Kaynak: AA